Cc arrestano Carlo Avallone, ‘o fantasma

NAPOLI, 24 DIC – Carlo Avallone, di 30 anni, soprannominato “‘o fantasma”, è stato arrestato dai carabinieri a Pescopagano, in provincia di Caserta; secondo i militari per quattro mesi aveva organizzato tentativi di omicidio e ‘stese’ per avere il controllo di droga ed estorsioni nell’area flegrea. Spari contro una sala scommesse, un supermercato e un autolavaggio, due spacciatori gambizzati ma anche stese e raid intimidatori, minacce a commercianti e un raid nel mercato ittico: una lunga scia di eventi criminosi tra Monteruscello e Licola, in provincia di Napoli, attribuibili ad Avallone al suo gruppo in base alle indagini dei cc coordinati dalla Dda. Il territorio, dopo lo smantellamento del clan camorristico dei “Longobardi-Beneduce”, era diventato “appetibile” per Avallone, desideroso, secondo il parere degli investigatori, di emergere insieme con un gruppo di giovani. Aveva seminato il terrore per affermare il dominio sulle piazze di spaccio e nelle estorsioni,con lo scopo di creare un nuovo clan

2017-12-24_1241646429