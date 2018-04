Cdm per il Def entro prossima settimana

ROMA, 23 APR – E’ pressoché pronto il Documento di economia e finanza a politiche invariate. Lo confermano fonti parlamentari, dalle quali si apprende di un colloquio, questa mattina, tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Il Consiglio dei ministri per il varo del Def dovrebbe riunirsi questa settimana (c’è chi ipotizza giovedì, ma non c’è ancora alcuna convocazione) o la prossima, anche in relazione all’andamento delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

