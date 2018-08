Cena choc. Va a mangiare sushi e dopo 12 ore perde la mano. Il racconto è inquietante

La cena a base di sushi si trasforma in un incubo per un 71enne della Corea del Sud. L’uomo, come riporta il New England Journal of Medicine, 12 ore dopo aver consumato il suo sushi avrebbe notato delle vesciche sulla sua mano sinistra, che inizia a gonfiarsi in maniera impressionante. L’uomo quindi si reca in ospedale, dove i medici drenano la mano e rimuovono il tessuto infetto, prescrivendo anche degli antibiotici.

L’evoluzione da brividi

Il trattamento, però, non funziona e le ulcere iniziano letteralmente a “mangiare” le mani dell’uomo. La situazione diventa molto seria e la mano dell’uomo è ormai ridotta molto male. I medici quindi non hanno scelta: sono costretti ad amputarla. La vescica sul palmo della sua mano misurava 3.5 centimetri per 4.5 centimetri, in pratica aveva all’incirca le dimensioni di una pallina da golf. La spiegazione al tutto data dai medici è che l’uomo è stato vittima di un’infezione batterica provocata dal consumo di pesce crudo, aggravata dal fatto che l’uomo soffre di diabete tipo 2.

fonte: Caffeina