Uscirà il 15 maggio ” Business Intelligente” il nuovo libro del coach Roberto Cerè e già si preannuncia un successo. In tanti attendono i nuovi consigli del famoso coach.

“Che cos’è il business? Una semplice declinazione del termine “lavoro”, con l’aggravante di essere appannaggio di pochi? No, niente di tutto questo. Oggi il business è un mondo aperto a tutti, un universo alla portata di ciascuno di noi, capace di liberarci dalle costrizioni del lavoro per come lo abbiamo inteso finora e di aprirci le porte di una nuova libertà. E cos’è, allora, un business intelligente? Dopo i successi di Se vuoi puoi e Io ci sono, Roberto Cerè – autore bestseller e punto di riferimento per il coaching italiano e internazionale – in questo libro rivela il percorso da seguire per raggiungere la realizzazione personale e lavorativa. Con l’autorevolezza di chi ha affiancato aziende leader a livello mondiale e la chiarezza di chi aiuta ogni anno decine di migliaia di persone, Cerè ci guida passo dopo passo alla scoperta di una realtà che aspetta solo di essere esplorata in tutte le sue potenzialità. Come si struttura un business? Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Cosa lo rende intelligente e cosa invece rischia di farlo naufragare? Come possiamo sfruttare a nostro vantaggio le risorse messe a disposizione dai social network e dal web? In che modo possiamo interpretare il nostro tempo per cogliere le opportunità che offre? Il metodo sviluppato da Cerè a partire dalla propria esperienza personale, e affinato in anni di successi sul campo, risponde a queste e a molte altre domande. A noi ne resta una sola: siamo pronti a metterci in gioco, a cavalcare l’onda e a riconquistare finalmente la nostra libertà?”