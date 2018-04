Il Liceo Brunelleschi di Afragola trionfa al premio nazionale “Fare il giornale nelle scuole”. Grande soddisfazione per la città

Il giornale del Liceo Brunelleschi di Afragola, è tra i vincitori del premio nazionale “Fare il giornale nelle scuole”.

Cesena – Sono giunti da tutta Italia per partecipare al concorso nazionale “Fare il giornale nelle scuole”. Tra i premiati, il liceo Brunelleschi di Afragola, con i suoi 30 giovani redattori, guidati dai professori Michele Salomone e Mariafrancesca Graniero e dal direttore responsabile il dott. Vincenzo Russo. Il giornale d’istituto risulta essere l’unico, di Napoli e provincia, ad aver raggiunto la fase finale. La due giorni di Cesena è stata entusiasmante per gli oltre 700 giovani provenienti da tutta Italia, la kermesse si è aperta al Teatro Verdi con il forum su: ‘I nuovi orizzonti del giornalismo nell’era delle fake news’. Tra i relatori il presidente nazionale dell’Odg Carlo Verna, il direttore del Qn Il Resto del Carlino Paolo Giacomin, la redattrice di Repubblica Cristina Nadotti e il caporedattore del Tgr Emilia Romagna Antonio Farnè. Nella giornata di ieri, 5 aprile, si è svolta la cerimonia di premiazione, con la sfilata sul palco del Teatro Bonci. Riccardo Cucchi, conduttore della trasmissione “La domenica sportiva”, ha premiato insieme al presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna, i giovani studenti di Afragola.

Il Dirigente scolastico del Liceo Brunelleschi di Afragola, la professoressa Adele Vitale ha espresso grande soddisfazione per il premio e per il lavoro svolto dai giovani studenti: “Questo premio ci riempie di orgoglio, essere scelti tra i migliori giornali Italiani è un riconoscimento importante per la scuola e per la nostra città. Il nostro liceo continuerà a mettere in campo tutte le energie necessarie per accrescere la formazione dei nostri giovani studenti”. Soddisfazione enorme tra gli studenti, sono loro la vera anima del giornale, hanno raccontato nero su bianco le numerose attività dell’istituto scolastico, interessanti le inchieste e tanti gli articoli che parlano di arte, storia, musica, mode e hobby vari. Questo importante riconoscimento giornalistico, rende felice un’intera città, pronta a riscattarsi attraverso i pensieri, il linguaggio, le nuove forme di comunicazione delle future generazioni.