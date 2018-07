Smartphone alla guida: l’autista coinvolto in un incidente stradale dovrà mostrare alla polizia cellulari, tablet e ogni altro dispositivo reperibile nell’abitacolo per consentire di verificarne l’utilizzo durante la guida. E per chi si rifiuta o nasconderà il telefonino scatterà la perquisizione personale con il sequestro dell’apparato.

Procura di Pordenone ha emesso una direttiva e ordinare, in caso di incidenti stradali gravi, il sequestro dello smartphone per verificare eventuali chat ed sms al volante.

È stato stabilito che, in caso di gravi incidenti alla guida, la polizia stradale potrà chiedere al conducente di esibire il telefonino, il tablet e qualsiasi altro dispositivo tecnologico per verificare, seduta stante, se l’apparecchio è stato usato qualche secondo prima dello scontro. E se l’automobilista non vorrà collaborare e dirà, ad esempio, di aver dimenticato il dispositivo a casa, scatterà la perquisizione e, successivamente, il sequestro.

Non dimentichiamo infatti che il codice della strada vieta non solo di parlare al cellulare mentre si guida, ma proprio di tenerlo in mano, anche solo per leggere un sms o per trovare un contatto nella rubrica telefonica. Scopo del divieto è infatti quello di consentire al conducente di avere tutte e due le mani sul volante e di non distogliere gli occhi dalla strada. Chiaramente, in una situazione del genere, anche tenere lo smartphone su un palmo di mano e attivare il vivavoce è vietato. Non è infatti tanto l’orecchio a dover restare libero ma gli arti.

In caso di sinistro mortale o con lesioni gravissime andranno quindi attivati immediatamente accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, specifica la direttiva. In particolare la polizia giudiziaria dovrà verificare l’orario esatto dell’incidente ed elencare tutti i dispositivi elettronici presenti sul veicolo, il loro stato unitamente al recupero dei codici di sblocco. Il dispositivo in uso all’eventuale persona deceduta dovrà sempre essere sequestrato prestando attenzione a non spegnerlo.

Particolare attenzione andrà riposta nel controllo degli smartphone in dotazione al conducente. Se l’autista presterà il consenso l’apparato andrà consultato in loco con informazione sulla facoltà di fare presenziare un avvocato o persona di fiducia purchè prontamente reperibile.