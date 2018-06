Che fine ha fatto Amalia di “Uomini e Donne”?

Era la più esplosiva delle corteggiatrici di “Uomini e Donne” contestata, amata e odiata Amalia Roseti che fine ha fatto? Lei che fece impazzire il tronista Luca Dorigo adesso è una mamma e fa la Wedding Planner.

Laureata da poco, Amalia non rinnega il passato televisivo ma adesso sembra essere proiettata solo sul lavoro

“Da un anno faccio la wedding planner cioè organizzo matrimonio principalmente a Milano.

Il lavoro va bene. Sono molto serena e credo di avere trovato la mia dimensione professionale.”

Ci sarà ancora tv per lei?

Da poco genitore, Amalia pensa a come sia cambiata la sua vita. “Il lavoro mi aiuta ad sfogare la mia creatività, è una scoperta continua che richiede delicatezza e attenzione verso i clienti che, in fondo, ti chiedono di essere aiutati a dare corpo alle loro emozioni”.