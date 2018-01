Chef loda cibo servito ospedale Perugia

PERUGIA, 5 GEN – Il cibo servito ai pazienti dell’ospedale di Perugia? E’ cucinato “con passione”. A sostenerlo è uno chef “stellato” reduce da un ricovero al Santa Maria della Misericordia. Lo ha scritto lui stesso con una lettera aperta allo staff della cucina resa nota dall’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera. Il servizio del S. Maria della Misericordia prepara 2 mila pasti al giorno. “Sono stato colpito dalla qualità e dall’attenzione che mettete nel cucinare questi piatti, tanto è vero che a volte mi dimentico di essere in ospedale; credo che questo sia per voi gratificante e pertanto ritengo necessario complimentarmi con voi” ha scritto lo chef, ricoverato per oltre due settimane. Il cuoco, un umbro che ha lavorato in strutture di livello della regione ma anche all’estero, nella lettera si sofferma anche su ciò che il cibo rappresenta per un degente. “Puntare così in alto su qualità e servizio – ha sostenuto – aiuta a far apparire questo luogo di cura come un posto normale”.

