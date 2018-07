Chiara non curò il Cancro per far nascere suo figlio: Papa Francesco la farà beata. Dopo sei dalla sua morte la diocesi di Roma ha avviato il processo di beatificazione di Chiara Corbella Petrillo, la giovane mamma che scelse di non curarsi dal cancro perché incinta del terzo figlio, Francesco. Chiara Petrillo

«Nel matrimonio – scrive nei suoi appunti – il Signore ha voluto donarci dei figli speciali: ma ci ha chiesto di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgente. Va bene tutto, la prova, la malattia, ma se voi fate ’ste facce gnela posso fa’». In tutte le foto ha sempre un sorriso pieno di gioia: anche se sapeva che la malattia l’avrebbe uccisa, che non c’erano più speranze. Verso la beatificazione