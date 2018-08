Chiede alla moglie di abortire, ma lei rifiuta. Donna incinta viene uccisa a colpi di ascia

L’ha massacrata a colpi d’ascia, saltandole sulla pancia per assicurarsi di uccidere anche il bimbo che portava in grembo. Brock Wall è stato condannato a due ergastoli. I fatti risalgono al febbraio 2015 quando Wall ha assassinato la ex fidanzata Fabiana Palhares con un’ascia. Ossessionato dalla gelosia, Wall accusava Fabiana di tradirlo ripetutamente, arrivando a mettere in dubbio la paternità del piccolo in grembo e chiedendole di abortire. Cinque giorni prima dell’omicidio, l’assassino aveva confessato ai colleghi l’intenzione di ammazzare la ex.

Fonte: Caffeina