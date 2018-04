Crolla soffitto sala scommesse a Chieri, due feriti

Paura ieri sera a Chieri per la caduta del soffitto. Due persone sono state ferite, per fortuna in modo lieve, dal crollo del tetto di una sala scommesse. La sala interessata dal crollo è situata in corso Dante, al centro della cittadina.

Come riporta cronaqui.it, l’incidente si è verificato proprio durante la sfida tra la Juventus e il Napoli, decisa da una rete di Koulibaly all’ultimo minuto di gioco. Le due persone rimaste ferite a causa del crollo del soffitto della sala scommesse sono state trasportate per precauzione in ospedale, ma le loro condizioni non hanno mai destato particolari preoccupazioni. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti, solo tanta paura ma nulla più. Da chiarire le cause del crollo.