Pakistan, attacco a chiesa: due morti

Attacco in una chiesa cattolica in Pakistan. Almeno 2 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite come riporta il sito di informazione laprovinciacr.it. L’attacco è stato effettuato da un commando armato quando i fedeli erano appena usciti dal luogo di culto dopo la messa domenicale Un killer ha sparato contro di loro da una motocicletta per poi darsi alla fuga. Ora si da la caccia agli attentatori.