Chiusa strada vicino a Basilica Norcia

PERUGIA, 6 GEN – È tornato ad essere “zona rossa” il pezzo di strada che costeggia l’abside della Basilica di San Benedetto di Norcia. Si tratta di una trentina di metri di via Anicia che l’amministrazione comunale ha dovuto di nuovo transennare a causa di alcuni distacchi di intonaco da un palazzo che insiste sulla strada. Inizialmente era stata delimitata la sola porzione di marciapiede, poi per motivi di sicurezza è stata istituita di nuovo la “zona rossa”. Ma il passaggio da piazza San Benedetto a Porta Ascolana è stato comunque garantito grazie all’accesso in alcuni vicoli secondari della zona.

2018-01-06_1061670402