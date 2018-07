+++ Choc. 21enne palpeggiata in pieno centro +++

Palpeggiata in pieno centro. E’ l’incubo vissuto da una ragazza di 21 anni in vacanza a Napoli. L’episodio di violenza è accaduto in via Cesario Console. L’uomo fermato è un tale J.M. di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. Stando ad una prima ricostruzione, il 40enne si è avvicinato alla vittima e ha incominciato a toccare le parti intime della ragazza.

I fatti

Per fortuna la giovane è riuscita a scappare e, incrociando la pattuglia di Agenti Motociclisti che stazionavano in Piazza del Plebiscito, ha dato l’allarme facendo identificare il soggetto che è stato fermato e accompagnato presso gli uffici della U.O. Motociclisti dove, dopo essere stato foto-segnalato ed identificato, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria in stato di libertà.