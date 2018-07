Choc a Roma in pieno centro, dalla buca spunta un coccodrillo

“Una settimana fa, saranno state le 5 del mattino ero su via Campo Salino prima delle Vasche, a qualche decina di metri davanti a me sulla strada ha attraversato uno strano animale – ha raccontato un residente di Maccarese – Era grande, solo la coda sarà stata lunga due metri, sembrava proprio un coccodrillo, finora ho evitato di raccontarlo, mi avrebbero preso per matto”. Il Messaggero riporta il misterioso caso di una presenza insolita in un canale del piccolo borgo del Comune di Fiumicino.

Le testimonianze

Secondo le informazioni ricevute, diversi sarebbero stati gli avvistamenti da parte di passanti e di abitanti della zona che hanno detto di aver visto il rettile esotico in vari punti della zona. E accanto all’ironia di molti che sdrammatizzano la vicenda commentando che in realtà si tratti di una nutria, o, al massimo, di un iguana, c’è lo sgomento di chi ci crede e vuole vederci chiaro. “Nuotava dentro il canale – ha continuato – sono un appassionato di animali e conosco la differenza tra un varano o un iguana, quello era un coccodrillo”. I carabinieri forestali stanno indagando sulla vicenda, al momento non è ancora smentita la presenza dell’animale e i militari si sono messi sulle sue tracce. Non si esclude che possa trattarsi di un animale proveniente dal traffico clandestino e posseduto illegalmente, probabilmente abbandonato da qualche proprietario che non è stato più in grado di gestirlo.