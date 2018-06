CHOC IN CAMPANIA: GIOVANE DONNA SI LANCIA DAL TETTO DELL’OSPEDALE. LASCIA LA FIGLIA APPENA NATA

E’ accaduto a Salerno. una giovane mamma di 26 anni si è uccisa in ospedale dopo aver allattato il figlio. Da quanto si apprende, la donna si era recata al sesto piano del reparto Tin per allattare il piccolo.

LA TRAGEDIA

Subito dopo è uscita dal reparto e ha aperto la finestra sul ballatoio per lanciarsi nel vuoto. Nell’area erano presenti anche altre persone ma nessuna è stata in grado di impedire il gesto. La donna era in buone condizioni di salute, si ipotizza che il suicidio possa essere dovuto ad una depressione post partum.