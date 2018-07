Choc in spiaggia: urla e fuga tra i bagnanti. Era a pochi metri dalla riva ed è accaduto così

Paura per i bagnanti sul di Catona, in Calabria, dove è comparso uno squalo a pochi metri dalla riva.

Il fatto

Grazie all’intervento dei bagnini, lo squalo si è allontanato. Si tratta dell’ennesimo caso in pochi giorni nello stretto di Messina. La Guardia Costiera ha diramato un comunicato e ha consigliato “ai fini della sicurezza balneare di non allontanarsi dalla costa nei prossimi giorni” garantendo di “pattugliare la zona in questione nei giorni a seguire per la sicurezza stessa dei bagnanti“.

Fonte: Leggo