Choc per i due noti cantanti. Aggrediti sul palco da un fan durante un concerto

Invasione sul palco la scorsa notte al concerto di Jay Z e Beyoncé, durante l’OTR Tour di Atlanta. Un fan particolarmente intraprendente si è fatto strada tra la folla, come mostrano i video diffusi sui social, per raggiungere minacciosamente la coppia di cantanti, che aveva appena finito di esibirsi. In soccorso si sono precipitati subito i ballerini del tour, poi è intervenuta anche la security. Le due star avevano appena terminato l’ultima canzone e si stavano allontanando dal palco quando l’invasore è apparso improvvisamente sul palco, apparentemente intenzionato ad aggredire i due. In una frazione di secondo i ballerini hanno capito cosa stava per sic cedere e sono corsi in soccorso, raggiunti poi dalle guardie della securiy, che hanno fermato il fan impazzito.

fonte: Tgcom