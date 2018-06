Choc Salvini: “Basta fare gli zerbini, stop alle navi di riso cambogiano”

“La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini”Ecco le dichiarazioni di Matteo Salvini: “Dopo le navi delle Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano”. Il Ministro dell’Interno spiega la sua posizione in tema Ong.

Matteo Salvini non le manda a dire.

“Prima ci usavano, non c’era neanche bisogno di parlare con l’Italia: ci davano per scontati. Ora, che la musica sia un po’ cambiata lo hanno capito tutti”.

E prosegue: “Stiamo conquistando un ruolo centrale che negli ultimi anni non abbiamo mai avuto…”.