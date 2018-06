Choc sul campo da calcio durante la partita dei pulcini

Doveva essere una giornata all’insegna dell’amicizia e dello sport, invece si è rivelata una storia da dimenticare. Un uomo scende in campo per spintonare e schiaffeggiare il portiere dei pulcini della squadra avversaria, davanti a tutti i genitori increduli che si trovavano sugli spalti dinnanzi ad uno spettacolo vergognoso.

Tutto era iniziato al minuto decimo del secondo tempo quando si accende un prevedibile diverbio sportivo che vede coinvolti l’attaccante “della Lendinarese” e il portiere “della Fiessese”, i due ragazzi si stavano provocando sul campo da gioco. Mentre i due si confrontano aniamtamente , subentra improvvisamente il genitore della squadra della Lendinarese che sferra lo spintone e lo schiaffo al piccolo portiere. Subito sono accorsi i carabinieri di Badia Polesine per prendersi carico dell’increscioso episodio a seguito della denuncia fatta dai genitori del piccolo malmenato.