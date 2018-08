“Ci fate male, lasciateci” L’urlo disperato di due ragazze di 15 anni stuprate dal Branco

Due studenti di 15 anni iscritti a una scuola superiore di Piacenza sono indagati per violenza sessuale di gruppo. L’accusa è di aver molestato due compagne di classe a scuola. Le vittime si sono rivolte a un’insegnante, poi al preside che ha informato la procura. I due sono stati ascoltati dai carabinieri, ma si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I militari indagano per ricostruire la vicenda.

Il fatto

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli degli episodi denunciati dalle due ragazze. I carabinieri dovranno anche stabilire se le molestie siano avvenute in classe durante le lezioni, oppure in altri momenti, all’interno comunque dell’istituto scolastico piacentino.

La delicata vicenda ha provocato anche la reazione della scuola che, pur muovendosi con grande discrezione, ha emesso provvedimenti disciplinari verso i due studenti.

Fonte: Tgcom