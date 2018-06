«CI SIAMO TRASFERITI, PORTATELO IN CASA DI RIPOSO» ANZIANO ABBANDONATO PER STRADA CON UN BIGLIETTO AL COLLO

“Petja, ti abbiamo portato tuo padre. Ci siamo trasferiti in un’altra città. Non ci cercare e non portarci tuo padre. Se non ti serve mettilo in una casa di riposo”. Un biglietto con queste parole è stato trovato addosso a un anziano di circa 70 anniche vagava per le strade di Čebarkul’, in Russia. L’accaduto è stato denunciato sulla pagina VKontakte – il Facebook russo – dedicata all’Oblast’ di Čeljabinsk dove si trova la città in cui è stato abbandonato l’uomo.

LA VICENDA

Petja, a cui è destinato il biglietto, è probabilmente uno dei figli dell’anziano. A trovare il biglietto è stato il personale medico dell’ospedale di Čebarkul’ dove l’uomo è stato portato da alcuni passanti che l’hanno visto vagare per strada. L’anziano non ha saputo dare alcuna informazione su cosa gli sia accaduto e su chi l’abbia portato lì perché si trova in stato confusionale. Ha indicato soltanto il suo nome: si chiamerebbe Vasilij.