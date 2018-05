Ciacci e i segreti dei Beckham- Erano bellissimi al matrimonio reale, ma qualcosa deve essere andato storto. David e Victoria Beckham sono apparsi decisamente poco in sintonia alle nozze del principe Harry e Meghan Markle. Lui era sorridente ed entusiasta, lei imbronciata e cupa. Tutto questo ha alimentato tesi e teorie sul perché di quell’espressione piuttosto buia sul volto dell’ex Spice Girl.

TRADIMENTO IN VISTA: PARLA CIACCI

A rivelare i motivi dell’atteggiamento della moglie dell’ex calciatore, ci ha pensato Giovanni Ciacci, ospite a Domenica Live. “Victoria è triste perché lui la riempie di corna” ha raccontato l’esperto di look, aggiungendo anche un inedito retroscena sulla coppia. Pare infatti, che la signora Beckham abbia avuto una rissa con la presunta amante spagnola di David: “L’ha presa per i capelli e l’ha trascinata per terra!”.