CICLISMO: SPRINT VINCENTE DEL TEDESCO ACKERMANN

Seconda vittoria in due giorni per Pascal Ackermann. Il campione tedesco della Bora-Hansgrohe, gia’ primo ieri nella Brussels Cycling Classic, si e’ imposto oggi anche al Gp de Fourmies, battendo allo sprint il francese Arnaud Demare (Groupama-FDJ); terza piazza per il colombiano Alvaro Jose’ Hodeg