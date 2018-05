Lourdes, una cieca accompagna una donna in sedia a rotelle. Il video fa il giro del web

Una storia da raccontare, di due donne che non hanno mai mollato. Patrizia Matacena, di 55 anni, in carrozzella a causa della sclerosi multipla, a guidarla c’è un’accompagnatrice speciale: Roberta Cotronei di 56 anni, affetta da retinite pigmentosa, una malattia che l’ha resa cieca. La storia di queste donne attraverso un video girato durante un viaggio a Lourdes in poche ore ha fatto il giro della rete. L’ha voluto pubblicare mia figlia e io sono stata d’accordo”, dice la Matacena al Mattino (foto) di Napoli. GUARDA IL VIDEO

Insieme a Patrizia, a Lourdes per dire “grazie” c’era anche Roberta affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica che l’ha colpita a vent’anni facendole lentamente perdere la vista. “Così è nato quel video: un gioco ma anche un messaggio forte – dice Roberta. – Mi sono disperata per anni quando ho capito che non avrei mai più riavuto la vista, poi ho smesso di farlo. Che senso ha passare la vita a tormentarsi per quello che non si ha? Nessuno, allora godiamoci ciò che abbiamo e andiamo avanti. Vi assicuro che sono molto felice e soddisfatta”. Una bella storia che ci fa capire che non bisogna mai arrendersi nella vita.