Gioca con lo smartphone poi le urla: “Aiuto! E’ tutto nero!” La corsa in ospedale e la terribile notizia

Una ragazza ventunenne di Dongguan, in Cina, ha perso la vista nell’occhio destro a causa di una ostruzione dell’arteria retinica, apparentemente causata dall’aver giocato con lo smartphone.

La ragazza, identificata solo come Wu, si sarebbe accorta improvvisamente che non riusciva a vedere più nulla con il suo occhio destro mentre giocava il suo gioco preferito, per smartphone preferito (per la cronaca, King of Glory). Pensando che la causa fosse la stanchezza, è andata a dormire, ma quando si è svegliata il giorno successivo, la vista non era tornata.