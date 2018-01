Cinema, è crisi anche negli Usa

NEW YORK, 18 GEN – Gli Americani vanno sempre meno al cinema, e i biglietti costano sempre di più. Secondo i dati della National Assn. of Theatre Owners, nel 2017 sono stati venduti negli Usa 1,24 miliardi di biglietti, il livello più basso da 25 anni, con un calo del 6% rispetto al 2016. Questo mentre il prezzo medio dei biglietti ha raggiunto livelli record, toccando un nuovo massimo pari a 8,97 dollari, in crescita del 3,7% rispetto al 2016. E negli ultimi tre mesi dell’anno scorso, il prezzo medio del biglietto era di 9,18 dollari. Il calcolo e’ effettuato dividendo le entrate al botteghino per il numero di biglietti venduti.

