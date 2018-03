Ciro Esposito, da “Io speriamo che me la cavo” a “Siamo tutti Felice”. L’attore si racconta tra cinema e teatro

In molti lo ricordano come il mitico scugnizzo Raffaele Aiello, il ragazzino portato sulla retta via dal maestro Sperelli nel film cult ” Io speriamo che me la cavo”. Ciro Esposito, brillante attore, ne ha fatta di strada ed oggi, a 37 anni, si gode la sua carriera fatta di determinazione e studio. Retenews24 l’ha incontrato.

Quando hai capito di voler fare l’attore?

Ho sempre avuto questa passione fin da bambino. All’età di 7 anni davo una mano a mio padre che aveva un piccola compagnia amatoriale di teatro. Il mio debutto è stato proprio con lui, ad otto anni ho partecipato alla rappresentazione teatrale “Miseria e Nobiltà”. Ho capito lì che quella sarebbe stata la mia strada, la mia passione, il mio desiderio da realizzare.

Inevitabilmente una domanda cade sul film che l’ha reso famoso. Che ricordo ha di Paolo Villaggio?

Mi avvicinai a Paolo Villaggio pensando a Fantozzi. Ci aspettavamo tutti un personaggio goffo. Nella vita reale era tutt’altro: serio, ligio al lavoro, preciso, meticoloso. Lui è stato il mio primo maestro, cinematograficamente parlando. Insieme a Lina Wertmuller è stato il mio punto di riferimento. Devo parecchio a questi due giganti del cinema.

A cosa sta lavorando in questo periodo?

Attualmente sto facendo le prove per uno spettacolo che andrà in scena il 23, 24, e 25 marzo al teatro Scarpetta con Fabio Balsamo e Salvatore Gisonna (attore e regista). E’ una commedia brillante e si chiama “Siamo tutti Felice”. All’interno dello spettacolo abbiamo il piacere e l’onore di avere interventi video di personaggi importanti come Gigi D’Alessio, Biagio Izzo, Beppe Iodice e Miriam Candurro. Ad aprile saremo a Roma.

Lei fa sia cinema che teatro. A cosa è più legato?

Entrambe le cose, camminano insieme. Si ferma una, inizia l’altra. Ho la fortuna di essere il direttore artistico del Teatro Bolivar a Napoli, insieme a Ivan Boragine e ho a che fare costantemente con compagnie teatrali, interfacciandomi costantemente con gli attori. Ultimamente sono stato in Svizzera per girare un film con Diego Abatantuono “Un Nemico che ti vuole bene” per la Falco produzione, diretto da Denis Rabaglia che uscirà al cinema in autunno. Qualunque periodo della mia vita è contrassegnato sia dal cinema che dal teatro: respiro tutti e due e non saprei scegliere.

Ha un sogno nel cassetto?

Come diceva il grande Masssimo Troisi “Non ho un sogno nel cassetto, però tengo il cassetto”. (Ride ndr). Battute a parte, è sicuramente continuare a fare quello che sto facendo. E’ questo un mestiere privilegiato e continuare significa dare ogni giorno vita a questo sogno.

Quali sono i suoi progetti futuri?

Contiamo di portare in giro “Siamo tutti Felice” e sto lavorando ad un nuovo spettacolo dal titolo “Sotto lo stesso tetto”.