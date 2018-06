CLAMOROSA RISSA FRA CORONA E SALVINI:”CONFRONTIAMOCI DAVANTI A TUTTI…” Corona torna a far parlare di se. L’ex fotografo dei Vip ha rilasciato dichiarazioni come sempre esplosive, scatenando un duro botta e risposta con il neo ministro degli Interni, Matteo Salvini. “Se Salvini può fare il ministro dell’Interno – ha dichiarato l’ex re dei paparazzi – è come se io diventassi ministro della Giustizia, uguale”. Parole che non sono piaciute al titolare del Viminale: “Ci mancava pure Corona” ha scritto il leader della Lega sui social, condividendo le dichiarazioni incriminate. A stretto giro è arrivata la replica di Fabrizio via Instagram: “Le mancavo perché uno stato di ‘non diritto’ mi ha reso muto violando ogni legge della costituzione. Ma oggi ci sono. E presto, se vorrà, la inviterò per un confronto.”