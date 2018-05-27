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domenica, 27 maggio 2018

Politica

Pubblicato da  direzione

Clamorose indiscrezioni svelano i piani di Matteo Salvini

27 maggio 08:31
SECONDO ALCUNE INDISCREZIONI PIBBLICATE SUL SITO DI DAGOSPIA SALVINI CONFIDA AI FEDELISSIMI CHE HA DECISO, CON L'ALIBI DEL NO DEL COLLE A SAVONA, DI FAR SALTARE IL TAVOLO CON DI MAIO E ANDARE AL VOTO [...]

SECONDO ALCUNE INDISCREZIONI PIBBLICATE SUL SITO DI DAGOSPIA SALVINI CONFIDA AI FEDELISSIMI CHE HA DECISO, CON L’ALIBI DEL NO DEL COLLE A SAVONA, DI FAR SALTARE IL TAVOLO CON DI MAIO E ANDARE AL VOTO A OTTOBRE E DI OTTENERE LA MAGGIORANZA CON BERLUSCONI E MELONI COME RUOTE DI SCORTA – DI MAIO/CASALEGGIO SAREBBERO POLITICAMENTE FINITI, IL M5S SI RADICALIZZEREBBE CON DI BATTISTA/GRILLO ALL’OPPOSIZIONE. E LA LEGA (17%) NON SAREBBE SUBALTERNA AL M5S (32%) – L’ULTIMATUM DI MATTARELLA, O PAOLO SAVONA O……..

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