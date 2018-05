Clamorose indiscrezioni svelano i piani di Matteo Salvini

SECONDO ALCUNE INDISCREZIONI PIBBLICATE SUL SITO DI DAGOSPIA SALVINI CONFIDA AI FEDELISSIMI CHE HA DECISO, CON L’ALIBI DEL NO DEL COLLE A SAVONA, DI FAR SALTARE IL TAVOLO CON DI MAIO E ANDARE AL VOTO A OTTOBRE E DI OTTENERE LA MAGGIORANZA CON BERLUSCONI E MELONI COME RUOTE DI SCORTA – DI MAIO/CASALEGGIO SAREBBERO POLITICAMENTE FINITI, IL M5S SI RADICALIZZEREBBE CON DI BATTISTA/GRILLO ALL’OPPOSIZIONE. E LA LEGA (17%) NON SAREBBE SUBALTERNA AL M5S (32%) – L’ULTIMATUM DI MATTARELLA, O PAOLO SAVONA O……..