Clamoroso Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon al Paris Saint-Germain

Alcune indiscrezioni che trapelano dalla Francia ipotizzando dei contatti molto insistenti per i quali il Paris Saint Germain starebbe mettendo in piedi un operazione milionaria con uno scopo ben preciso. Infatti sarebbero stati contattati Gigi Buffon, che ha da poco lasciato la Juventus dichiarando il suo addio al calcio, in Italia, e Cristiano Ronaldo neo vincitore della Coppa Champions League con la sua ormai ex squadra Real Madrid.

Entrambe i calciatori, per motivazioni diverse, hanno lasciato le proprie squadre, Juventus e Real Madrid, e sono liberi sul mercato.

Il Paris Saint Germain, starebbe pensando proprio a loro per rafforzare al massimo la squadra e per puntare nella maniera più concreta possibile a vincere il trofeo più ambito d’Europa, The Champions

Gli emiri del Qatar Dal 2011, anno in cui sono sbarcati sotto la Tour Eiffel, hanno investito 1,115 miliardi di euro in sette stagioni con un saldo negativo di 896.

Risultato? Quattro titoli nazionali, ma l’ultimo lo hanno perso contro il Monaco, Coppa di Francia (3), di Lega (4) e Supercoppa (5) a volontà ma una serie di fallimenti brucianti in Europa dove il Paris Saint German non è mai andato oltre lo scoglio dei quarti di finale e nelle ultime due stagioni su è fermato agli ottavi.

Neymar, Mbappè e il mercato record

Il paradosso è che il Monaco, per fare un esempio, in Champions è arrivato a giocarsi la semifinale con una squadra costata un decimo del Psg. Questione anche di sfortuna, visto chele avventure parigine si sono infrante sempre contro grandi avversari (Barcellona tre volte, Chelsea, Manchester City e Real Madrid), ma il senso del fallimento del progetto in quanto tale rimane inalterato.

Ma gli emiri non si arrendono e provano con i più grandi campioni al mondo a raggiungere il loro obiettivo