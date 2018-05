Clamoroso Cristiano Ronaldo pronto a dire addio al Real

Secondo quanto riporta repubblica Dopo Gareth Bale, anche Cristiano Ronaldo ‘scuote’ l’ambiente madridista dopo la conquista della 13esima Champions League della sua storia grazie al 3-1 al Liverpool. “E’ stato molto bello giocare nel Real Madrid – ha detto il fuoriclasse portoghese ai microfoni di Bein Sports -. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco. Il futuro dei giocatori non è importante in questo momento. Non ho dubbi, non è importante ora. Mi riposo e vado con la Nazionale. E poi vedremo cosa accadrà”.