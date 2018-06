Clamoroso, Alba Parietti e il Cavaliere: “Berlusconi mi voleva per…”

Non si smentisce la Alba nazionale che si svela a tutto tondo per una esclusiva intervista su “Novella2000”.

La coscia lunga della tv nazional-popolare rivela aspetti nascosti di vita e di carriera, passando dal suo rapporto con il sesso alla spiritualità, all’età adulta che avanza, al suo legame prezioso con i suoi genitori e la famiglia. Il carattere forte della poliedrica Parietti ha reso lei una donna che è riuscita ad attraversare ogni fase della politica e del cambiamento generazionale della televisione italiana. E poi rivela uno scoop mai immaginato con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Ho rifiutato nove miliardi di lire da Berlusconi per un contratto di esclusiva. Le sembra che sia una da compromessi?”.