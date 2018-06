Meteo pazzo, Estate 2018 cosa ci aspetta

Sarà altalenante questa estate 2018 che si prefigura instabile e poco clemente per le nostre vacanze.

Dalla prossima settimana si espanderà l’anticiclone e farà un caldo afoso per tutto lo stivale, tale caldo farà sì che sparsi nubifragi non mancheranno verso il mese di luglio. Si prevedono punte di 34°C a Bologna, Firenze, 30°C a Milano, 32°C su tutto il Veneto, 33°C a Roma, 30°C a Napoli, 36°C sul Foggiano, 34°C a Catania, e punte di 37°C nelle zone interne della Sardegna.

Bombe d’acqua sull’Italia

Temperature alte, con abbassamenti delle temperature con grandinate e colpi di vento, nubifragi e le “bombe d’acqua”, provocheranno un clima instabile per le nostre vacanze e un clima di incertezza.