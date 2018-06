“CLUB LIONS PORTICI MIGLIO D’ORO” presenta “GRAN GALA’ DI BENEFICENZA IN FAVORE DELL’A.V.E.P

Il “Club Lions Portici Miglio d’Oro”, associazione attenta e proattiva sul territorio nel perseguire la nobile filosofia del “We Serve” – che accomuna il mondo Lionistico a livello internazionale – per il settimo anno consecutivo affiancherà l’A.v.e.p.-Associazione Volontari Ematologia Pascale, realizzando l’oramai tradizionale ed atteso “Gran Galà di Beneficenza” in programma il prossimo venerdì 22 giugno 2018 nell’ormai insostituibile ed incantevole settecentesca “Villa Signorini” di Ercolano che è anche sede del Club Lions organizzatore.

Notevolmente cresciuto negli anni in termini di partecipazione di pubblico e di qualità artistica, il “Gran Galà” è un appuntamento atteso dall’A.v.e.p. e dall’istituto Pascale, nonché dall’associazione Lionistica che riconosce questo “service” come uno – se non il più importante – realizzato sul territorio allo scopo di raccogliere fondi destinati all’Associazione Volontari Ematologia Pascale che li utilizzerà appunto a favore del reparto di Ematologia dell’Istituto Tumori di Napoli impegnandoli in assistenza medica domiciliare, ricerca, acquisto farmaci per le famiglie bisognose, assistenza psicologica agli ammalati ed ai loro familiari, gestione segreteria e, non ultimo, nel mantenimento perenne di abbonamenti “Sky” nelle stanze del reparto per una più confortevole degenza ospedaliera dei malati ricoverati.

Numerosi gli artisti di fama nazionale ed internazionale che, negli anni, si sono alternati nello splendido scenario di “Villa Signorini” per affiancare questa lodevole iniziativa. Anche la prossima edizione continuerà sulla scia delle precedenti, proponendo un cartellone di altissimo contenuto artistico. Sotto l’attenta e professionale regia di SERGIO STRIANO, e l’impeccabile conduzione degli affermati presentatori GAETANO GAUDIERO e LORENZA LICENZIATI, si esibiranno – donando il loro straordinario ed amichevole contributo – la cantante ed attrice ANNA CAPASSO, reduce dal successo ottenuto dalla terza partecipazione consecutiva sul palco di “Rtl 102.5” e finalista ai David di Donatello con il film “Gramigna” di cui è tra le protagoniste femminili; le splendide voci storiche soliste dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore BARBARA BUONAIUTO e GIANNI CONTE; la poliedrica voce della cantante SHARA, il nuovo progetto musicale di ACOUSTIC TRIO (Angelo Perna-Rossella Lomelli-Silvio Amoroso); i popolarissimi ed acclamati attori LUCIO PIERRI e MASSIMO CARRINO con la loro esilarante comicità; l’attesissima sfilata dell’Atelier NALIBU’ di Elena Ippolito con le nuove proposte moda-donna; IRMA CARDANO con gli allievi della sua pluri-premiata (anche a livello internazionale) scuola di danza a far da cornice coreografica all’intero spettacolo. Testimonial d’eccezione dell’evento è uno dei più acclamati artisti dello spettacolo partenopeo GINO RIVIECCIO, poliedrico attore applaudito anche su prestigiosi palcoscenici nazionali.