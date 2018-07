Coccodrillo nelle località balneare del litorale romano “Lo abbiamo visto”

“Lo abbiamo visto, c’è un coccodrillo nel canale”. E’ il tormentone dell’estate 2018 per le località balneare del litorale romano, dove molti tra i residenti giurano di aver visto coccodrillo nei canali di scolo tra via Campo Salino e via delle Tamerici. E’ scattata immediatamente la psicosi nelle zone turistiche. Forse si tratta di un grosso varano o iguana, ma adesso nulla può rassicurare i presenti, la notizia del momento è questa.

Rettile lungo e di notevoli dimensioni.

A parte il chiacchiericcio generale, ancora non ci sono riscontri fotografici o prove.

Si parla di testimonianze di un rettile lungo oltre due metri e i presunti avvistamenti, da parte di alcuni operatori agricoli ma anche da residenti, sarebbero per lo più stati fatti nelle prime ore del mattino o all’alba. Del caso, sono stati messi a conoscenza i carabinieri di Fregene e la Forestale, per eventuali verifiche sul campo. Gli esperti affermano: “Potrebbe trattarsi un rettile cresciuto, troppo, in casa e abbandonato nel canale”.