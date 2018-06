Colpi di pistola nella notte: 38enne muore. E’ accaduto nella notte al Rione Traiano a Napoli. L’uomo giunto all’ospedale San Paolo in fin di vita è morto dopo il tentativo dei medici di salvarlo operandolo, ma le lesioni riportate all’addome hanno compromesso la milza e altri organi interni. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo era stato accompagnato nell’ospedale in via Terracina, a Fuorigrotta, dal fratello a seguito di un raid avvenuto intorno alle 23 al rione Traiano. Il 38enne abitava lì, nel quartiere, a casa di alcuni parenti: da qualche tempo ha lasciato la sua abitazione nel centro storico.