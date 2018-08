COLPITO DA UN FULMINE, ma ora sta bene e riabbraccia il suo salvatore. Il racconto da brividi…

È definitivamente fuori pericolo il ragazzino di 13 anni colpito da un fulmine in spiaggia venerdì scorso mentre giocava con alcuni coetanei vicino alla battigia sulla costa tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Dopo aver rischiato la morte, Mohammed Diouf infatti nei giorni scorsi è tornato a respirare autonomamente e lunedì mattina ha potuto anche abbracciare per la prima volta il suo salvatore, Lucio Nestola, l’operatore sanitario del reparto di cardiologia della Clinica Città di Lecce, che insieme ai bagnini dello stabilimento balneare Le Dune di Porto Cesareo gli ha salvato la vita con il defibrillatore. Insieme hanno ricordato quel momento drammatico del fulmine che ha trasformato una tranquilla giornata di mare in un incubo.

Mohammed sta bene

Mohammed ora sta molto meglio e la famiglia non perde occasione per ringraziare tutti quelli che sono intervenuti per salvarlo. “Vedere Mohammed tornare a sorridere per noi tutti è una gioia immensa” ha ricordato il padre Omar Diouf, commerciante ambulante da diversi anni a Lecce. “Ringrazio con umiltà, semplicità e con cuore in mano, tutti coloro che hanno salvato la vita al mio amato figliolo. Grazie a tutti, nessuno escluso, dalla prima all’ultima persona intervenuta. Siano benedetti, perché hanno salvato una vita umana, cosa sacra e che viene prima di tutto” ha sottolineato l’uomo, concludendo: “Appena Mohammed starà bene e sarà dimesso dall’ospedale – continua emozionato Omar – la prima cosa che faremo con tutta la famiglia sarà tornare in spiaggia, alle Dune, ed incontrare tutti. Vogliamo abbracciarli e stringere loro le mani in segno di riconoscenza infinita”

