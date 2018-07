Scappa dalla comunità e fa una carneficina: uccisa a coltellate bimba di 3 anni.

Improvvisamente irrompe in un afesta di compleanno e ferisce ben sei bambini: la piccola Ruya perde la vita in questo attacco. Aveva solo 3 anni. La piccola stava festeggiando il suo terzo anno di vita. Anni difficili, a partire dalla fuga dall’Etiopia con la mamma, che l’aveva portata nello Stato dell’Idaho.

In questo percorso ha conosciuto il suo assassino, Timmy Kinner, un uomo che era stato ospite nel complesso residenziale in cui viveva Ruya. La bimba è stata portata in ospedale, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non ce l’ha fatta. Altri 5 bambini sono stati feriti e con loro 3 adulti che hanno provato a metterli in salvo dall’attacco folle.

Il colpevole

L’uomo era stato allontanato dai residence per il suo atteggiamento e ha deciso di vendicarsi colpendo i più deboli. La sera è tornato al palazzo con un enorme coltello e ha inziato ad avventarsi contro i bambini innocenti.

