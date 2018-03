“La vita è strana, non si può sapere cosa succederà. Io sorrido sempre alla vita, non l’ho sospesa a causa del cancro. Combatto la malattia vivendo e sorridendo sempre”. Sono le parole di Nadia Toffa che, ospite al Maurizio Costanzo show, ammette di non aver ancora superato la malattia diagnostica ad ottobre. La bella giornalista sta lottando da mesi contro il cancro e dopo un silenzio iniziale ha voluto rendere noto il malore che l’ha violentemente colpita un giorno di ottobre mentre si trovava in un hotel di Trieste.

Non è ancora finita: “Combatto come una guerriera”

Inizialmente ha dichiarato di aver superato l’ostacolo della neoplasia con cure ed interventi, oggi alla domanda di Costanzo risponde in termini più realistici facendo capire di star ancora lottando contro la patologia, senza arrendersi mai come una guerriera.