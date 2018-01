Compensi Sanremo, scatta la polemica- La 68esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, costa alla Rai circa 16 milioni e mezzo di euro. Di quella cifra, al trio che sarà al timone della kermesse andrà 1 milione e 300 mila euro, come svela il Corriere della Sera: 600 mila euro al direttore artistico Claudio Baglioni, che ha iniziato già mesi fa a lavorare sul suo Festival, 400 mila euro a Michelle Hunziker, meno della metà rispetto al compenso che prese nel 2007 (1 milione di euro), 300 mila euro a Pierfrancesco Favino, per la prima volta nei panni del conduttore.

Critiche sui sociali per compensi Sanremo

Il popolo del web si è infuriato. Le critiche non si sono lasciate attendere e il malcontento sta serpeggiando sui social