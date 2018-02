Completata messa sicurezza mura Norcia

NORCIA (PERUGIA), 18 FEB – Completata la messa in sicurezza delle antiche mura perimetrali di Norcia, profondamente colpite dal terremoto del 2016. A confermare all’ la conclusione delle opere è l’assessore Giuseppina Perla. “I 13 cantieri impegnati a tamponare le ferite del sisma sulle mura della città – ha detto Perla – hanno concluso i lavori e adesso chi arriva a Norcia non si trova più davanti le macerie, bensì impalcature in acciaio che danno un ordine diverso al centro storico. E’ stata recuperata anche la passeggiata lungo le stesse mura all’interno dei giardinetti di Porta Romana”. Ora l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di “far tornare al più presto i due principali accessi alla città, Porta Romana e Ascolana, al loro antico splendore”. “Sono state inserite nel primo piano di interventi di recupero da eseguire – ha spiegato Perla – adesso dobbiamo far sì che vengano al più presto avviati i lavori in modo da togliere i ponteggi che ne occultano la bellezza”. ().

