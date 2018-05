Comprano l’auto ma non arriva mai. E il concessionario “stacca” i telefoni

Numerose persone hanno segnalato di essersi rivolti al concessionario T.E. Car di Eraclea per l’acquisto di un’auto, di aver versato in alcuni casi la caparra, in altri la somma totale, e di non aver ricevuto l’auto di grossa cilindrata promessa in vendita. Da diversi giorni il concessionario ha “staccato” le utenze telefoniche e non è rintracciabile. Molti acquirenti hanno già sporto denuncia alle autorità competenti.

La notizia è riporta da il giornale ilgazzettino. a dare l’allarme il Movimento Difesa del Cittadino che si è attivato per rintracciare i soggetti responsabili e che, se necessario, denunciare l’accaduto alla competente Procura della Repubblica. Il Movimento invita tutti coloro che hanno versato delle somme al concessionario T.E. Car di Eraclea a rivolgersi alle sedi sul territorio.