“COMPROMETTE LA CRESCITA DEL CERVELLO DEI BAMBINI” LO STUDIO SCIENTIFICO ALLARMA LE MAMME IN GRAVIDANZA.

L’esposizione ad agenti atmosferici inquinati durante la gravidanza potrebbe compromettere la crescita del cervello del bambino. I sintomi del disturbo da deficit e iperattività (ADHD) sono difficili da calcolare ma uno studio della rivista Epidemiology, condotto dall’istituto per la sanità globale di Barcellona, ha raccolto i dati di 30.000 bambini in sette paesi europei considerando le esposizione agli ossidi di azoto e alle micropolveri PM10 E PM2,5 durante la fase della gravidanza.

LA SINDROME

Per poter calcolare l’esistenza della sindorme ADHD ai bambini vengono attualmente sottoposti alcuni test da parte di genitori, assistenti alla crescita e insegnanti. Joan Forns, principale autrice dello studio, ha commentato: “I nostri risultati non mostrano alcuna associazione tra esposizione all’inquinamento atmosferico durante la gravidanza e aumento del rischio di sintomi di ADHD”. E’ stato dimostrato precedentemente che le sindorme di disturbo da deficit è correlato al background genetico (che pesa circa il 75%), ai fattori ambientali e alle determinanti sociali. Monica Guxens, coordinatrice dello studio, ritiene “che l’esposizione all’inquinamento atmosferico potrebbe avere effetti dannosi sullo sviluppo neuropsicologico, specialmente nei bambini geneticamente suscettibili. Continueremo a studiare il ruolo dell’inquinamento atmosferico per escludere la sua associazione con l’ADHD infantile e migliorare a capire questi disturbi”.