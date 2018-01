Comuni: pres.Consiglio Bari si dimette

BARI, 04 GEN – Il presidente del Consiglio comunale di Bari, Pasquale Di Rella, rassegnerà entro questa sera le dimissioni “irrevocabili” dal suo incarico istituzionale, perché, ha spiegato, “non posso più presiedere un Consiglio” in cui chi “ha vinto le elezioni vuole imbavagliare le minoranze con la forza di numeri rimpolpati anche da chi non ha sostenuto il sindaco, Antonio Decaro”. Di Rella, che di recente ha lasciato il Pd aderendo al Gruppo misto, ha ricordato di essersi dimesso anche a novembre del 2016, ma di aver revocato la decisione dopo le rassicurazioni ricevute “sull’accelerazione nell’attività amministrativa”. Ma “il patto morale e politico che fu siglato” in quella occasione “è stato violato” e la “svolta c’è stata ma in peggio”. La “goccia che ha fatto traboccare il vaso”, è stata la bocciatura nella Conferenza dei capigruppo, per la seconda volta”, della sua proposta di convocare il consiglio comunale di mattina per potere lavorare più ore e risparmiare sugli straordinari del personale.

