Comunque vada, W L’ITALIA

L’editoriale di Lorenzo Crea, direttore di Retenews24

Dopo 3 mesi di trattative nasce finalmente il Governo. È un Governo fondato sulla alleanza fra due partiti che insieme superano il 50% dei voti.

Il Governo Conte nasce con grandi aspettative.

Dalla sicurezza alla Flax Tax passando per il Reddito di Cittadinanza e l’abolizione della Fornero.



Un contratto impegnativo, un libro dei sogni per alcuni.

Personalmente sono scettico.

Neanche poco.

Non sono chiare le coperture economiche del “contratto” e restano alcune ambiguità di fondo sull’Euro e non solo.

Ma sono troppo innamorato di questo paese, del mio paese, per augurare il fallimento di questo tentativo.

Il costo di questi tre mesi di caos è salatissimo.

Fra spread impazzito e la Borsa che ha bruciato tutti risparmi dei primi mesi dell’anno.

Speriamo che questo Governo sia all’altezza delle promesse fatte, così da meritare il consenso che gli ha permesso di formarsi.

Chiusura dedicata a Mattarella.



È stato insolentito in tutti i modi possibili, ho letto delle offese disgustose e persino delle minacce di morte.

Mattarella è un uomo che ha preso in braccio il cadavere del fratello ucciso barbaramente dalla Mafia.

Delle vostre elucubrazioni se ne frega.

Ha dimostrato che non solo non era contrario al “volere del popolo” ma anzi ha contribuito alla soluzione della crisi concedendo ulteriore tempo a Di Maio e Salvini.



Ha dimostrato che non c’era alcuna preclusione sulla persona del Prof. Savona ma che, legittimamente come recita la Costituzione (che tutti citano ma che in pochi conoscono davvero), nutriva dubbi sulla sua nomina al MEF.

Insomma molti stasera dovrebbero chiedere scusa a Mattarella.

Ma, sono sicuro, quasi nessuno lo farà.

Lo ha fatto Di Maio per voi, diciamo così.

Dopodomani è il 2 Giugno, la Festa della Repubblica.

È giusto chiudere dicendo W l’Italia.

Che Presidente Ministri Sottosegretari e Parlamentari siano degni di rappresentarla.