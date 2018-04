Primo maggio “Tra musica e stelle”. La festa del M5s in villa a Cardito

Il Primo Maggio, festa del Lavoro, è un giorno simbolico ma è anche un simbolo. Del senso di comunità, di fratellanza, di cooperazione. Perché il lavoro più bello e costruttivo, spesso, è proprio quello che si compie insieme agli altri.

Per questa ragione il MeetUp Cardito, spinto dal desiderio di ricreare questo senso di unione tra gli attivisti del Movimento 5 stelle, ma soprattutto tra cittadini, ha avuto l’idea di organizzare una grande festa proprio in occasione di questa ricorrenza.

Il 1* MeetUp Tra Musica e Stelle si terrà nella villa comunale di Cardito, il Parco Taglia, a partire dalle ore 17 fino sera tarda. Grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto la nascita dell’evento, tanti, tantissimi, altri MeetUp a nord di Napoli hanno deciso di partecipare alla sua organizzazione.

Durante la festa si esibiranno numerose band locali, che hanno scelto di contribuire gratuitamente, con la loro arte, all’intrattenimento della giornata. Ogni meetup allestirà un proprio gazebo, per raccontare la storia del proprio paese e del proprio percorso, preparerà un grande comunitario pic-nic a cui potrà partecipare chiunque. Inoltre saranno allestite delle piccole aree ecologiche dove differenziare la carta, il vetro e la plastica. La festa, alla quale parteciperanno anche i deputati eletti della provincia a Nord di Napoli, sarà interamente a costo zero, a dimostrazione del fatto che il territorio può essere vissuto, valorizzato e amato senza la necessità di spendere costi esorbitanti, ma impiegando, semplicemente, genuine energie umane è rispetto per l’ambiente in cui si abita nel quotidiano.