ANCONA, 16 FEB – Consegne delle Sae concluse a Sarnano (Macerata). Il Comune ha preso in carico la seconda e ultima area Sae di 12 casette in località Morelli. L’investimento complessivo per le 21 casette realizzate in totale è di 2 milioni e 700 mila euro. Ad oggi la Regione Marche ha consegnato 1.120 casette e sono 17 su 29 i Comuni che hanno consegnato tutte le aree.

