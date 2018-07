CONCORSO AL MINISTERO. Ben 244 posti disponibili, ecco come partecipare.

Tra i concorsi aperti per laureati vi sono i Concorsi Ministero degli Esteri 2018 da poco banditi.

In particolare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha bandito

un concorso per il reclutamento di 177 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo funzionario amministrativo, contabile e consolare;

un concorso per il reclutamento 44 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo “funzionario per l’Area della promozione culturale.

Di seguito ti riportiamo i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento di entrambi i concorsi banditi dalla Farnesina.

Concorsi Ministero degli Esteri 2018 – La guida per partecipare ed iniziare a studiare

Che titolo di studio bisogna possedere per poter partecipare ai Concorsi Ministero degli Esteri?

Per poter partecipare ad uno o ad entrambi i concorsi basta possedere uno dei seguenti titoli di studio:

laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell’area umanistico-sociale o scientifico-tecnologica conseguite ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Per un elenco completo delle lauree puoi scaricare qui l’allegato 1 del bando;

laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad esse equiparate. Per un elenco completo delle lauree puoi scaricare l’allegato 2 e l’allegato 3 del bando;

diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all’allegato 3;

titoli stranieri equiparati o equipollenti

C’è un limite di età?

No possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di uno dei suddetti titoli di studio.

E’ prevista una prova preselettiva?

Si per entrambi i concorsi è prevista una prova preselettiva

In particolare per il concorso funzionari promozione culturale la prova preseelettiva della durata di cinquanta minuti, si articolerà in settanta domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

capacità di logicità del ragionamento;

patrimonio culturale italiano, in particolare dell’Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e dello spettacolo;

lingua inglese;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di contabilità dello Stato;

elementi di economia e gestione delle imprese culturali.

Mentre per il concorso funzionari amministrativi contabili la prova preleselettiva , della durata di cinquanta minuti, si articolrò in settanta domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

capacità di logicità del ragionamento;

diritto civile e internazionale privato;

diritto consolare;

diritto amministrativo;

contabilità dello Stato;

lingua inglese.

Per la prova preselettiva sarà pubblicata un’apposita banca dati quiz?

Si venti giorni prima l’inizio delle prove.

Come posso iniziare a studiare per la prova preselettiva?

Come hai potuto notare la prova preselettiva di entrambi i concorsi Ministeri degli Affari Esteri conterrà quiz della c.d. logica Formez, per i quali ti conviene iniziare ad allenarti fin da subito seguendo questi step:

se non l’hai già fatto in passato scarica il nostro simulatore quiz cliccando qui; se non l’hai ancora fatto, dopo essere entrato nel simulatore acquista la versione premium dello stesso: si paga una sola volta € 7,99; dopo l’acquistato potrai utilizzare il simulatore per sempree su tutti i tuoi dispositivi; dopo aggiungi alla tua area di studio il percorso formativo Logica (Formez): è un insieme di quiz in cui troverai le domande che di solito il Formez utilizza nei concorsi pubblici che gestisce.

Oltre ad utilizzare il simulatore iscriviti al Corso Online Gratuito su come si risolvono i quiz di Logica Formez Ripam presente sulla nostra piattaforma di formazione a distanza.

Come posso inoltrare la domanda di partecipazione e leggere i bandi dei Concorsi Ministeri degli Affari Esteri?

Ecco i link che ti occorrono per inoltrare la domanda

Funzionario area promozione culturale

La domanda di partecipazione per ciascun concorso deve essere presentata entro il 31 agosto 2018, esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one

