Concorso Dirigenti Scolastici 2018

Nessuna deroga per l’avvio delle operazioni per il concorso a dirigente scolastico. La prova preselettiva, per la quale ieri è stata pubblicata la batteria dei test per l’esame, sarà avviata con puntualità.

Molte le richieste di rinvio della prova preselettiva per il concorso a dirigente scolastico. Ad avanzarle sono stati comitati di docenti, ma anche sindacati come la GILDA e lo SNALS. Tra le motivazioni quella dei docenti delle superiori impegnati in questi giorni negli esami di Stato che avranno difficoltà nello studio della batteria dei test per la preselettiva.

Altre richieste giungevano da quei docenti che hanno partecipato al concorso 2011, ma che hanno ancora dei contenziosi in sospeso con i Tar.

Nessun rinvio

Nessun rinvio da parte del Ministero delle prove preselettive. Ha prevalso la linea del Ministro Bussetti che si era già detto contrario qualche giorno fa, confermando la prova per Luglio. In una intervista rilasciata a Corrado Zunino su Repubblica, invita quei docenti impegnati negli esami di maturità a studiare di pomeriggio, dato che i docenti “hanno avuto due anni per studiare“.

La batteria dei test

Ricordiamo che ieri il Ministero ha pubblicato la batteria dei test per la prova preselettiva. La prova consisterà in 100 quesiti a risposta multipla, estratti dalla banca dati. La prova durerà 100 minuti, quindi un minuto a quesito.

Scarica la batteria dei test

Sono altresì pubblicati i quadri di riferimentoper la prova preselettiva previsti dall’articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017

creeit: orizzontescuila e istruzione.it